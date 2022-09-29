شاهد.. مدير البرامج النوعية بالمركز السعودي لكفاءة: لكل مواطن 6 مكيفات حديثة

المناطق ـ متابعات

كشف مدير البرامج النوعية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس سعود العنزي، تفاصيل المبادرة التي أطلقها “كفاءة” لاستبدال أجهزة التكيفات القديمة، بدعم 1000 ريال.

وقال في تصريحات لقناة الإخبارية، إنه يحق لكل مواطن 6 مكيفات حديثة ذات كفاءة عالية، بحد أقصى.

وأوضح أن المكيفات محلية الصنع وحديثة كلها، ويمكن استبدالها بالمستعملة، وجميعها “مكيفات شباك”، وللمواطن الحق في أن يطلع على كافة تفاصيلها.