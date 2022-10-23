شاهد.. مراسم تنصيب شي جين بينغ رئيساً للصين لولاية ثالثة مدتها 5 سنوات

اليوم الأحد، أصبح شي جين بينغ زعيم الحزب الشيوعي الحاكم رئيسًا في الصــين مرة أخرى لولاية ثالثة، حيث حصل على فترة ثالثة مدتها خمس سنوات، مفسحًا الطريق لحكم على الصين مدى الحياة.

وتم تعيين سبعة أشخاص، من بينهم شي جين بينغ، في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بعد الاجتماع الأول للجنة المركزية الجديدة للحزب يوم الأحد.

وفي المؤتمر العشرين للحزب الأسبوع الماضي، عزز شي سلطته من خلال إضافة حلفائه والموالين له إلى اللجنة الدائمة للمكتب السياسي.

وعلى الرغم من رد الفعل العنيف لأعماله البحثية حول فيروس كورونا في شنغهاي في وقت سابق من هذا العام، من المتوقع أن يصبح سكرتير الحزب في شنغهاي، لي تشيانغ، رئيس الوزراء المقبل بعد استقالة سلفه، لي كه تشيانغ.