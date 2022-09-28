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شاهد.. مستشار أسري يعلق على «الترويج للخلع»: «مواقع التواصل خربت الواقع»

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 سبتمبر 2022 - 8:47 مساءً

المناطق ـ متابعات

قال المستشار الأسري غازي الحارثي، اليوم، إن الترويج لقضايا الخلع بمبالغ زهيدة هو تفريق للأسرة واستهدافها تفكيك المجتمع.

وأوضح في تصريحات لقناة الإخبارية، أن المملكة تعمل اليوم على بناء مجتمع قوي، وتدعم الأسرة بصوت قوي، وفتحت مجالات كثيرة لتنمية المجتمع.

وبين أن التغريدات التي تروج “للخلع”مثل السم، يجب الحذر الشديد منها،  خصوصا وأن معدلات الزواج تأخرت كثيرا، وارتفعت معدلات الطلاق، ولا شك أن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في ذلك “فقد خربت علينا بيوتنا وواقعنا”.

 

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 سبتمبر 2022 - 8:47 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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