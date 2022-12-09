مشجع إنجليزي يصرخ على تلفزيون الاحتلال الغاشم “فلسطين حرة” أثناء بث كأس العالم

مازالت فعاليات كأس العالم قطر 2022 مستمرة، حيث تبدأ الليلة منافسات الدور ربع النهائي في المونديال بيني منتخبي البرازيل وكرواتيا، ومنتخبي الأرجنتين وهولندا، من أجل تحديد أو طرفين في نصف النهائي.

رد فعل قوي ضد الاحتلال

وصرخ أحد مشجعي المنتخب الإنجليزي في وجه مذيع دولة الاحتلال “إسرائيل” بأن فلسطين حرة، حيث كان يُغطي فعاليات مونديال قطر 2022، ويقوم برصد آراء الجماهير في الشارع وفوجئ حينها برد فعل قوي من الجماهير.

ومن المقرر، أن تقام مباراة البرازيل ضد كرواتيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما تستضيف الأرجنتين هولندا على ملعب لوسيل عن الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

انتهاكات الاحتلال الغاشم

واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على شعب فلسطين ومقدساته، حيث ارتقى 4 شهداء في جنين ورام الله، واعتقل الاحتلال 21 مواطنا، وأخطر بهدم منازل ومنشآت، وأنزل علم فلسطين عن مدرسة، ومنع 200 من مسيحيي غزة من المشاركة في احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم، واعتدى مستوطنون متواجدين بمحل تجاري.

واستشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب مواطنان في ساقيهما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على سيارة إسعاف، كانت تحاول نقل أحد المصابين، ونجا سائقها من موت محقق.

و أطلقت صاروخ “انيرجا” باتجاه منزل المواطن أشرف أبو الراكز، قرب دوار العودة في مخيم جنين، واقتحمت مكتب وزارة الثقافة في محافظة جنين، وفجرت بابه الرئيسي وخربت بعض الأعمال الفنية والكتب الموجودة فيه.