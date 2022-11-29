شاهد.. مشجع يطلب مشاهدة مباراة السعودية أثناء خضوعه لعملية جراحية

تتجه أنظار الساحرة المستديرة يومًا تلو الأخر اتجاد قطر لمشاهدة كأس العالم 2022، رغبة في رؤية منتخباتهم الوطنية، حيث تقدم نسخة جديدة من المونديال يشهد أحداثًا مميزة على الساحة الرياضية.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16

وتتطلع جماهير الساحرة إلى الجولة الأخيرة من أجل معرفة جميع المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022، حيث حسمت ثلاث منتخبات فقط مقعدها في الدور الثاني، وكانت بداية من فرنسا ونهاية بالبرازيل.

وطلب مشجع بولندي، من جنوب البلاد في مدينة كيلسي، أن يشاهد مباراة منتخب بلاده الأخيرة ضد المنتخب السعودي ، داخل غرفة العمليات أثناء خضوعه لجراحة عاجلة، ووفق الطاقم الطبي على طلبه.

مشجع تحت تأثير التخدير

وكان المشجع تحت تأثير التخدير النصفي وبالتالي، طالب ايضًا بمشاهدة مباراة إيران وويلز بكأس العالم 2022، حيث قامت المسـتشفى فيما بعد بعرض صور الجراحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

واستمر التخدير النصفي لـ “المشجع” لمدة ثلاث ساعات حيث لم يؤثر على قدرته على مشاهدة المباريات، ومشاهدة مباراة ويلز والخسارة المفاجئة بعدها، ومن ثم تصدر محركات البحث بعد انتهاء فعاليات المباريات.