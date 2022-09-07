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شاهد..مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية “بي-52” أثناء عبورها أجواء المملكة

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 سبتمبر 2022 - 5:46 مساءً
مقاتلات سعودية
مقاتلات سعودية

المناطق ـ متابعات

نشرت وكالة الأنباء “واس”، صورا تظهر مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية “بي-52” أثناء عبورها أجواء المملكة.

وعلى حسابها في “تويتر”، نشرت “واس” الصور معلقة عليها بالقول: “ضمن العمل المشترك بين القوتين الجويتين لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.. مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية “بي-52″ أثناء عبورها أجواء المملكة”.

 

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 سبتمبر 2022 - 5:46 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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