شاهد .. مقتحم البنك اللبناني الفرنسي يكشف سبب سطوه على المصرف

نشر المودع محمد اسماعيل الموسوي فيديو اعترف فيه أنه هو من قام باقتحام “البنك اللبناني الفرنسي” في منطقة الكفاءات.

وقال إنّه استطاع الحصول على وديعته، وقام برمي مسدس البلاستيك الذي كان بحوزته خارج المصرف.

وأضاف أنّه ذاهب لتسليم نفسه للقوى الأمنيّة، متابعا: “عندما كنت أذهب للبنك كانوا بيذلوني.. المنظومة السياسة عاطلة جدا الله لا يسامحكم”.

وأشار إلى أنه أخذ أمواله بالقوى، مضيفا: لا أستطيع أن أنفق على أسرتي ولدي طفلين وزوجتي حامل في طفل.