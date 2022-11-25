شاهد مقطع تاريخي يكشف كواليس فوز الأخضر على الأرجنتين في المونديال.. فيديو

يُظهر مقطع فيديو نشره حساب المنتخب السعودي على موقع تويتر مشاهد من يوم المـــباراة التاريخية أمام مدرب الأرجنتين والفرنسي هيرفي رينارد وهو يتحدث إلى اللاعبين في غرفة الملابس قبل اللقاء الافتتاحي.

فوز السعودية التاريخي

كأس العالم قطر 2022، وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفين وسجل ليونيل ميســـــــي للأرجنتين في فوزهما التاريخي على الأرجنتين الثلاثاء، فيما ألقى رينارد خطابًا تحفيزيًا كجزء من خطابه قبل المباراة

وقال رينارد: “انظر إلى الشخص الجالس بجوارك في المحاضرة؟، هل عندك ثقة به؟، نعم! لأنك تعلم أنه يعمل كل شيء من أجلك، وأنت ستعمل كل شيء من أجله، بعد 20 سنة ستذكرون كأس العالم هذا وربما ستشاهد أحدا في الشارع ويقول لك نعم أتذكر المباراة لقد كانت رائعة”.

كلمات رينارد التاريخية

وأضاف: “نعم هذه المباراة أمامنا، 10 أيام على نهاية دور المجموعات هذه فرصة حياتكم بعد ذلك سيفوت الأوان، هذا الصباح هناك 35 مليون مواطن يدعون لكم اليوم وتعلمون أنهم يدعــــون لـكم بعض من عائلاتكم سيكون في المدرجات اليوم وبعضهم سيكون خلف الشاشات”.

تحفيز قوي قبل لقاء التانجو

وأكمل: “الحياة ستتوقف اليوم في السعودية الساعة الواحدة ظهرا ستتوقف الحياة وسيركزون عليكم هل تتخيلون أن نحني رؤوسنا للأسفل ونستسلم؟ هذا مستحيل”.

وحينما خرج المنتخب السعودي متأخرًا بهدف وحيد، انفعل رينارد على اللاعبين، وطريقة تعاملهم في الملعب ووقوفهم للدفاع ، دون أمل لتحقيق الفوز، متسائلا عما إذا كانوا قد جاءوا لالتقاط بعض الصور التذكارية مع ميسي.