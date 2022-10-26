شاهد.. مناورات نووية روسية ضخمة.. ما القصة؟

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أطلقت روسيا اليوم مناورات نووية ضخمة، أطلقت خلالها صواريخ باليستية عابرة للقارات من غواصة نووية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن احتمال نشوب صراع في العالم والمنطقة مازال مرتفعا للغاية، مشددا على أن بلاده على علم بخطط أوكرانيا لاستخدام “قنبلة قذرة”.

وتلقى الرئيس بوتين تقرير وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن سير تدريب قوات الردع الاستراتيجي.

وأفاد الكرملين في بيان: “بإشراف الرئيس الروسي، أجريت تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية البرية والبحرية والجوية، تم خلالها إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز”.

وأضاف البيان: “جرى إطلاق صاروخ (يارس) الباليستي العابر للقارات من قاعدة بليسيتسك، وصاروخ (سينيفا) الباليستي من بحر بارنتس نحو مضمار كورا في كامتشاتكا. شاركت في التدريب طائرات بعيدة المدى من طراز Tu-95MS، التي أطلقت صواريخ كروز خلال تنفيذ المهام”.