شاهد.. مواطن سعودي ينصب خيمة منذ 20 عاما لاستقبال وضيافة المسافرين في رفحاء

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رصد تقرير نشرته قناة العربية، اليوم الأربعاء، حرص أحد المواطنين في رفحاء، على استضافة المسافرين عبر الطريق السريع، وتقديم اللازم لهم خلال استراحتهم.
وأكد المواطن السعودي، أنه أنشأ الخيمية منذ 20 عامًا، مشيرا إلى أنه يكون في غاية السعادة عندمًا يأتيه الزوار.
ورصدت كاميرا العربية، تقديم الرجل للزوار التمور، والقهوة، والفواكهه، والتي لا تنقطع يوما عن الخيمة.
#نشرة_الرابعة | مواطن سعودي ينصب خيمته منذ نحو 20 عاما على إحدى الطرق السريعة لاستقبال وضيافة المسافرين عبر #رفحاء@jazaa33 pic.twitter.com/thvKhgRcGE
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 12, 2022