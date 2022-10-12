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شاهد.. مواطن سعودي ينصب خيمة منذ 20 عاما لاستقبال وضيافة المسافرين في رفحاء

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أكتوبر 2022 - 9:49 مساءً

المناطق ـ متابعات

رصد تقرير نشرته قناة العربية، اليوم الأربعاء، حرص أحد المواطنين في رفحاء، على استضافة المسافرين عبر الطريق السريع، وتقديم اللازم لهم خلال استراحتهم.

وأكد المواطن السعودي، أنه أنشأ الخيمية منذ 20 عامًا، مشيرا إلى أنه يكون في غاية السعادة عندمًا يأتيه الزوار.

ورصدت كاميرا العربية، تقديم الرجل للزوار التمور، والقهوة، والفواكهه، والتي لا تنقطع يوما عن الخيمة.

 

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أكتوبر 2022 - 9:49 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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