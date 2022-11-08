شاهد.. ناقد رياضي يشيد بظهور حمدالله.. ويؤكد النصر الخاسر الوحيد

علق الناقد الرياضي محمد الشيخ على حوار لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله مع الإعلامي الرياضي وليد الفراج ووصفه بالمييز وبالحضور الإعلامي الناجح.

وقال الشيخ عبر برنامج أكشن مع وليد: إن النصراويين كانوا يبررون لحمدالله أخطاءه وحاليًا عندما تغير فلا يريدون أي تبرير بدلًا من فسخ عقده، موضحا أنه كان بإمكان رئيس النصر مسلي آل معمر الاستفادة من اللاعب وبيعه بالملايين.