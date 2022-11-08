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شاهد.. ناقد رياضي يشيد بظهور حمدالله.. ويؤكد النصر الخاسر الوحيد

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 8 نوفمبر 2022 - 1:20 مساءً

علق الناقد الرياضي محمد الشيخ على حوار لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله مع الإعلامي الرياضي وليد الفراج ووصفه بالمييز وبالحضور الإعلامي الناجح.

وقال الشيخ عبر برنامج أكشن مع وليد: إن النصراويين كانوا يبررون لحمدالله أخطاءه وحاليًا عندما تغير فلا يريدون أي تبرير بدلًا من فسخ عقده، موضحا أنه كان بإمكان رئيس النصر مسلي آل معمر الاستفادة من اللاعب وبيعه بالملايين.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 8 نوفمبر 2022 - 1:20 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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