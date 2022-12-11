شاهد.. ناقد رياضي يكشف عدم مشاركة حمدالله أساسي مع المغرب بكأس العالم

قال جمال عارف، الناقد الرياضي، إن ارتقاء لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري كان مميز للغاية، وتمكن من تسجيل الهدف الذي قاد به منتخب بلاده لنصف النهائي بطولة كأس العالم.

وأضاف «جمال عارف» خلال لقائه ببرنامج عبر «أكشن مع وليد»:« حمدالله‬⁩ عاد للمنتخب متأخرًا لهذا لا يشارك مع المنتخب المغربي في كأس العالم بصورة أساسية وفقًا لرؤية وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي».

وتايع:« نستطيع تكرار تجربة المغرب بالمونديال بدعم الاحتراف الخارجي وهناك مشروع ابتعاث رياضي واتحاد الكرة سيصمت الأصوات».

تاريخ المواجهات بين المغرب وفرنسا قبل موقعتهما بنصف نهائي كأس العالم