شاهد نجوم الجوزاء فجر الغد

المناطق_متابعات

يرصد بسماء الوطن العربي بدءًا من غد (الأحد) وقبل شروق الشمس ببضع ساعات عودة نجوم الجبار ” أورايون” أو الجوزاء، بعد أن كانت مؤخرًا خلف الشمس من منظورنا على الأرض.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن هذه الكوكبة النجمية يمكن مشاهدتها بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي، مع رؤية نجم الدبران بلونه الأحمر ألمع نجم ضمن نجوم الثور.

وأضاف أبوزاهرة أن نجوم الجبار تظهر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال فصل الشتاء وتعبر السماء خلال ساعات الليل، لكن في أواخر فصل الصيف تزين الأفق الشرقي فجراً ويمكن ملاحظة وضعيتها وكأنها على جنبها ونجومها الثلاثة تشير نحو الأعلى .