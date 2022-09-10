شاهد .. “نزار باهبري”: لهذا السبب نسبة النساء اللاتي يشاهدن الأفلام الإباحية 92%

قال استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، إن المحتوى الجنسي ووجوده وطريقة الحصول عليه أصبحت أسهل من السابق.

وأضاف باهبري خلال حديثه لبرنامج سيدتي، أنه عام 2014 تم إجراء استبيان لمعرفة عدد النساء اللاتي يشاهدن، مقطع جنسي واحد على مدار العام، وكانت النسبة حوالي 23 %.

وتابع أنه في عام 2019 تم إعادة إجراء الاستبيان من جديد بمشاركة 3000 امرأة، وكانت نسبة من يشاهدن الأفلام الإباحية 92%، وهذا بسبب سهولة الوصول إلى المحتوى الجنسي.

وأكمل باهبري، أن بعض الأشخاص ينكرون إدمانهم لمشاهدة الأفلام الإباحية، ويكون مبررهم أنهم يشاهدون من أجل المعرفة، مضيفًا أن أي شخص يمكنه الابتعاد عن مشاهدة الإباحية خلال 6 أشهر، ولن يحدث أي تغييرات في جسده.

وواصل: “الهرمون المفقود، يفترض تعويضه في العلاقة الجنسية الزوجية، ولكن المشكلة أن الشخص لا يحصل على المتعة التي يراها في الأفلام الإباحية، لذلك يظل يشاهدها”