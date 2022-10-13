شاهد.. هجوم شرس من جماهير ليفربول على محمد صلاح (تعرف على السبب)

تعرض المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لهجوم جماهيري شرس على الرغم من تسجيله لأ “أسرع هاتريك” في دروي أبطال أوروبا، وتقديم أداء مميز بصحبة الريدز.

وتمكن فريق ليفربول من تحويل تأخره إلى فوز كبير، حيث تمكن من الفوز بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد، وكان رينجرز قد تقدم مبكرًا قبل أن يقلب الريدز النتيجة، ويُمطر شباك الفريق الاستكلندي بسباعية نارية.

هجوم شرس لـ ليفربول

وأكدت صحيفة مترو البريطانية غضب جماهير ليفربول على محمد صلاح بعد المباراة، حيث سجل ثلاثية وتوجه مباشرة عبر الممر إلى غرفة الملابس بينما توجه لاعبو الفريق إلى الجماهير ومن بينهم كلوب.

ونقلت الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية عن جماهير عبر تويتر: “محمد صلاح يفتقر إلى احترام زملائه ورينجرز وحتى الجماهير”، وجاء ذلك ردًا على خروجه من الملعب بدون تحية الجماهير القادمة لـ “أستكلندا”.

وكتب آخر: “انتزاع محمد صلاح كرة المباراة والسير إلى النفق دون أن يشكر الجماهير المتجهة إلى اسكتلندا يقول الكثير عما يدور في ذهن مو”، وقارن مشجعو ليفربول الآخرون رد فعل محمد صلاح برد فعل كريستيانو رونالدو، الذي رفض الاعتراف بدعم جماهير يونايتد.

مقارنة بين صلاح ورونالدو

وكتب أحد المعجبين: “من الغريب رؤية محمد صلاح يفعل ذلك، على الأقل قل مرحباً بالجماهير، إذا فعل كريستيانو رونالدو ذلك، فسيكون حديث العالم”، ومشجع آخر لليفربول: “صلاح سجل ثلاثية، ثم سرق الكرة، ثم دخل النفق، لا شكرا للجماهير “.

وأكمل: “إنه أمر سيء بالنسبة لمو، لأن البعض انتقد كريستيانو بسبب ذلك، رونالدو”.