شاهد.. هدف المغرب الأول في البرتغال بكأس العالم

هدف المغرب الأول في البرتغال بكأس العالم، نجح يوسف النصيري من تسجيل الهدف الأول لمنتخب المغرب في مرمى البرتغال في الدقيقة الـ42 من زمن الشوط الأول، لينتج أسود الأطلس في التقدم وإنهاء الشوط الأول متقدما.

وجاء هدف المغرب الأول بعد كرة عرضية استغلها يوسف النصيري وسجل هدف المغرب الأول في البرتغال بكأس العالم، في المباراة التي تاجمع الفريقين في الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم.