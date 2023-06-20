شاهد.. هكذا تبدو مكة المكرمة من غار حراء في أعلى قمة جبل النور (فيديو)

استعرضت كاميرا “العربية” مشاهد لمكة المكرمة، من أعلى قمة جبل النور، حيث ظهرت الأرض المقدسة في أروع حلة لها، ويغمرها الهدوء والسكينة.

وبينت اللقطات المشاهد الجذابة من أعلى قمة الجبل، حيث تظهر الإضاءات في منظر حضاري.

وكان وزير الحج قد أكد أن المملكة ترحب بقدوم أكثر من مليوني حاج من 160 دولة.

وقال في كلمته خلال افتتاح جلسات ندوة الحج الكبرى في دورتها السابعة والأربعين تحت عنوان “فقه التيسير في الحج” إن قيادة المملكة تعمل على خدمة ضيوف الرحمن حيث قامت بتسهيل منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات المجهزة بحسب الإخبارية.