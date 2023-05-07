شباب الأهلي يتوج بلقب الدوري الإماراتي بفوز مثير على بني ياس

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استعاد شباب الأهلي دبي لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم، الذي غاب عنه في المواسم الستة الماضية، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 / 1 على مضيفه بني ياس، اليوم الأحد، في المرحلة الـ25 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز العين على مضيفه الوصل 3 / 2، وتعادل اتحاد كلباء مع ضيفه خورفكان 1 / 1.

وحسم شباب الأهلي تتويجه باللقب هذا الموسم للمرة الثامنة في تاريخه مبكرا، دون أن ينتظر المرحلة الأخيرة بالبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الوحدة والعين.

وحتى في حال خسارة شباب الأهلي أمام عجمان وفوز الوحدة والعين على ضيفيهما بني ياس والبطائح على الترتيب في المرحلة الأخيرة للمسابقة، سوف يتساوى شباب الأهلي والوحدة والعين في نفس الرصيد، لتحسم المواجهات المباشرة الموقف بينهم وفقا للائحة المسابقة، والتي سوف تقف في صف شباب الأهلي.

في المقابل، تجمد رصيد بني ياس، الذي تلقى خسارته الـ14 في البطولة خلال الموسم الحالي والسابعة في مبارياته التسع الأخيرة، عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.