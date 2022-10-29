«شجرة مباركة».. تعرف على عجائب أشجار الزيتون

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تعد شجرة الزيتون من الأشجار المعمرة دائمة الخضرة، ولها قدرة على الصمود في ظروف بيئية قاسية كالجفاف، والأراضي الحجرية، أو قليلة العمق والخصوبة.

أشجار الزيتون المعمرة

تعيش شجرة الزيتون لفترات طويلة جدا، ومعدل نموها بطيء، وهناك الكثير من أشجار الزيتون المعمرة في الكثير من بقاع العالم وخاصة في دول حوض المتوسط، حيث توجد مثلاً أشجار في فلسطين يزيد عمرها على 1000 عام وبعضها يقدر عمرها ب 2000 عام.

شجرة عمرها 2000 عام

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة نشرها أحد الحسابات لشجرة زيتون، يقال إن عمرها تجاوز ألفي عام، ومازالت تثمر حتى الآن.

تنتج البراعم حتى 1800 عام

وتنمو أشجار الزيتون وتنتج براعم، في عمر يبلغ 1800 سنة، ويصل ارتفاع الشجرة إلى 15-65 قدم، أي حوالي 5 أمتار إلى 20 مترا، ويتأثر ارتفاع الشجرة من حيوية ونضارة أو من تنوع النباتات، وكذلك التربة والظروف المناخية.