شخص شرب الماء في منتصف أذان الفجر.. هل صيامه صحيح؟.. الشيخ “سعد الخثلان” يوضح

أجاب الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بقسم الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، عن سؤال من شخص قام بالشرب أثناء نصف أذان الفجر وتأثير ذلك على صحة صيامه.

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :” إنه شرب الماء على نصف أذان الفجر”.

وأوضح الشيخ الخثلان أن صومه صحيح، حيث جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :”إذا كان الإناء في يد أحدكم وسمع النداء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه”.

كما أشار الشيخ الخثلان إلى أن الأمر في ذلك فيه سعة، لأن الشمس بخلاف الفجر تغيب مرة واحدة، أما الفجر فإنه يظهر شيئا فشيئا ولا يمكن رؤيته أو ظهوره دفعة واحدة.

وكان الشيخ الخثلان قد أجاب أيضا على حكم استخدام الغسيل الكلوي بنوعيه وهل يفطر الصائم.

وأوضح الشيخ الخثلان أن الغسيل الكلوي ينقسم قسمين :” غسيل كلوي دموي- وغسيل كلوي بريتوني”.

وأضاف أن الإشكال هو الغسيل الكلوي الدموي فهو يفطر الصيام لأنه يضاف للمريض أدوية وأملاح ، حيث يرتفع عنده مستوى السكر بعد الغسيل ما يجعله يشعر بالنشاط، وكأنه قد أكل شيئا.