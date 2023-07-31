شرائح الهجن الإلكترونية حاضرة في النسخة الخامسة لمهرجان ولي العهد للهجن

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شكلت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة لجنة تضم مختصين لتركيب الشرائح الإلكترونية الخاصة بالهجن قبل انطلاق فعاليات المهرجان بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.

ويُعد تركيب الشرائح الإلكترونية من الإجراءات الدقيقة والمهمة عن الهجن، لاحتوائها على كامل المعلومات التعريفية الشاملة، من ناحية الملكية والسن الحقيقي والتدرّج في العمر ولونها، بالإضافة إلى أنها تتيح للمالك مراقبة حالة مطيته الصحية مع الجهات الطبية.

وشددت اللجنة على أهمية أن يكون لجميع الهجن المشاركة شرائح إلكترونية صادرة من الاتحاد السعودي للهجن، مؤكدةً أنه في حال عبث المشارك بالشريحة والرقم الخاص بها فسيتم فرض العقوبات على المشارك بحسب جدول العقوبات.

وتتم عملية التركيب على أربع مراحل، تبدأ بقسم المالك على ملكية المطية وسنّها الصحيح، ومن ثم دفع الرسوم، وتعبئة الاستمارات الخاصة بكل مطية، وأخيراً تركيب الشرائح، حيث يكون موقع تركيب الشريحة في بداية امتداد رقبة المطية عادةً، ليمنح المالك كوداً خاصاً بها لإضافة المعلومات في الموقع الإلكتروني لاتحاد الهجن.