” شراكات المياه” تعلن الانتهاء من الإغلاق المالي لمشروع الخزن الإستراتيجي المستقل بجعرانة

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أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع الخزن الإستراتيجي المستقل للمياه المحلاة في جعرانة بمكة المكرمة بسعة تخزينية 2,000,000 متر مكعب بالإضافة إلى إنشاء خزن تشغيلي بسعة 500,000 متر مكعب للمساهمة في دعم منظومة التوزيع.

وعدّ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي، المشروع بالأول من نوعه بمشاركة القطاع الخاص وذلك بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمياه، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الأصول (BOOT) وسيكون التشغيل التجاري للمشروع في الربع الأول من عام 2027 م.

وأشار القريشي إلى أن مدة الاتفاقية 30 عاماً حيث سيضخ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال، وسيحقق المشروع تواجدية للمياه المخزنة بنسبة 100% بالإضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.

الجدير بالذكر أن المشروع لاقى اهتمام 34 شركة من بينها 21 شركة سعودية، وتم تأهيل 8 متقدمين منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضل بعد منافسة جرت بين 3 تحالفات مكونة من 5 شركات محلية و3 عالمية والتحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة رؤية العالمية للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وشركة طاقة.

وسيسهم المشروع في تحسين سلاسل إمداد المياه لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة وضيوف الرحمن.

ويأتي هذا المشروع امتداداً لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ونقل المياه المستقلة ومعالجة مياه الصرف الصحي.