شراكة إستراتيجية تجمع بين السعودية ومجموعة قنوات “beIN”.. تعرف على السبب

أعلنت مجموعة بي إن سبورتس ميديا ​​عن توقيع اتفــاقية شراكة استراتيجية مع شركة إس إم سي السعودية للإعلام، والتي بموجبها ستصبح الشركة الشريك الإعلاني الحصري للمجموعة والوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تغطي الاتفاقية جميع قنوات بي إن، بما في ذلك قناة بي إن سبورتس الرياضــية الرائدة، المـــذيع الرسمي لكأس العالم فيفا 2022 المُقام في قطر، من منتصف نوفمبر المقبل حتى منتصف ديسمبر بمشاركة الأخضر.

تم توقيع الاتفاقية في المقر الإقليمي لمجموعة بين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدوحة، بحضور السيد يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بين الإعلامية، والسيد محمد بن عبد الإله الخريجي، رئيس مجلس إدارة إس إم سي.

وقال السيد خالد وليد الخضير الرئيس التنفيذي لشركة إس إم سي: “الاتفاقية مع بي إن تشكل فرصة لتطبيق ما تحظى به استراتيجية إس إم سي من أهداف ومنتجات إعلانية مرنة وفعالة في مسارات خدمات التسويق الإعلاني”.

وأكمل: “وتتيح الاتفاقية الاستفادة ممّا هيأته الشركة من نماذج خدماتية، هي الأحدث في النظم الإعلانية، لتتوافق مع تطورات المجال عالميًا وتطلعات العملاء، كما تحقق أكبر قدر من الانتشار الإعلاني المستهدف”.

والجدير بالذكر أن إس إم سي، هي شركة إعلامية سعودية رائدة في مجال الإعلان والمبيــعات وحلول التسويق، حيث تقدم أحدث الفرص الإعلانية المبتكرة عبر المنصات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.