شراكة استراتيجية بين أرماح الرياضية وموڤ للطب الرياضي الشامل

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وقعت شركة أرماح الرياضية المهتمة بإنشاء مجموعة من الأندية الرياضية الذكية تحت علامة B_FIT في عدة مواقع في الرياض وجدة شراكة استراتيجية مع موڤ للطب الرياضي الشامل MOVE وهي أول مركز طب رياضي متكامل في المملكة.

وتقوم الشراكة الاستراتيجية بين موڤ وأرماح على العمل من أجل تقديم الرعاية الشاملة للشباب الرياضي بمختلف أوجه الطب الرياضي الحديث وقاية وعلاجًا، كما تهدف الاتفاقية لتحقيق كامل الخدمات لعملاء الطرفين، سعيًا وراء تحسين جودة الحياة وتطوير الوعي والأهم هو تفعيل دور الوقاية لتجنب أي مشكلة صحية في المستقبل.

يذكر أن موڤ MOVE هو أول مركز طب رياضي شامل متكامل في المملكة، كما يعد وجهة للعديد من لاعبي دوري روشن للمحترفين من أجل العلاج، كما استقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإجراء الفحص الطبي النهائي قبل التوقيع لنادي النصر، علمًا بأن موڤ تسعى للتوسع وافتتاح عدة مراكز من هذا النموذج داخل الرياض وفي المدن الرئيسية الأخرى.

في المقابل فإن “أرماح الرياضية” هي الشركة الجديدة التي أسستها عائلة الحقباني والمتخصصة في الأندية الرياضية، وبعد طرح شركة “وقت اللياقة” في سوق الأسهم قررت العائلة تغيير المسار وتدشين شركة أخرى بمفهوم جديد يعتمد على التكنولوجيا وأحدث ما توصلت إليه صناعة الأندية على مستوى العالم وهو ما يطلق عليه “الجيل الجديد من الأندية” حيث تم طرح فئتين من هذه الأندية في الرياض وجدة تحت العلامتين التجارية أوبتيمو وبي_فت OPTIMO and B_FIT.

وتمنح هذه الشراكة لعملاء كل من موڤ و شركة أرماح الرياضية* عدة امتيازات، من بينها الاستفادة من خدمات المركز مثل فحص كامل الجسم، تحديد الاصابات، علاجها، التأهيل، تحديد الرياضة المناسبة حسب الفئة العمرية وحالة الجسم أو مقابل نوع معين من أمراض السكري وضغط الدم وغيرها، وذلك بأسعار خاصة للطرفين مع مزايا متعددة للعملاء.

وستعمل “موڤ” و”أرماح” على خدمة المشتركين في الأندية وإتاحة جميع الخدمات المتعلقة بالطب الرياضي لهم وكذلك استقبال المرضى بعد انتهاء عملية الفحص أو العلاج لاستكمال التأهيل في الأندية تحت إشراف المدربين.

وسيكون التنسيق بين مدربي الأندية والأطباء والأخصائيين في “موڤ” على أعلى المستويات وباتباع آلية عمل محددة لضمان نجاح الشراكة وتقديم الخدمات بكل احترافية، كما سيعمل مركز “موڤ” على تطوير المعرفة لدى مدربي أندية أرماح في أساسيات الطب الرياضي والاصابات للرياضين ودورات في طرق العلاج الطبيعي لرفع الوعي لديهم وتحسين طريقة ولغة التواصل مع طاقم عمل “موڤ”.

وبموجب اتفاقية الشراكة سيتم تدشين عيادات افتراضية “أون لاين” للمشتركين وكذلك عيادات دورية داخل الأندية لفحص المشتركين وتقديم النصائح والإجابة على الاستفسارات وفتح المجال لهم لاتباع الطريق الصحيح في الوقاية والتأهيل والعلاج إن لزم الأمر.