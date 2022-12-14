شراكة روشن وكادن تجذب 400 علامة تجارية و 10 مليون زائر سنوياً لواجهة الرياض

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استقبلت الأوساط العقارية باهتمام استحواذ “روشن” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي أمس، على “واجهة الرياض” التي تعد أحد أبرز وجهات التسوق والترفيه والأعمال، باعتباره معززاً للحراك العقاري والاقتصادي في المملكة.

وكانت “روشن” قد أبرمت اتفاقية لإدارة الممتلكات مع “كادن”، المطور والمشغل لـ “واجهة الرياض”، لتقوم بالتشغيل والإدارة للمساحة التي تمتد لـ 2 كيلو ونصف خلال الأعوام القادمة.

واستثمرت كادن نمو وتفوق القطاع وقامت بخلق البيئات الجاذبة على أكثر من مساحات مليون متر مربع في مختلف المشاريع منها المكتبية والتجارية واللوجستية في ظل الدعم الذي يشهده القطاع من دعم حكومي وما تشهده المملكة من نمو مطرد على مختلف الأنشطة الاقتصادية والعقارية.

ونجحت كادن في خلق البيئة الجاذبة في مشروع واجهة الرياض مما جذب أكثر من 400 شركة محلية وعالمية وعلامة تجارية لافتتاح مقراتها في واجهة الرياض مثل المقر الرئيس لـ “كي بي إم جي” في المملكة وأمازون ورايثيون وسامي بالإضافة إلى العلامات التجارية في منطقة التسوق منها أكبر متجر لشركة هواوي في العالم “خارج الصين” وأكبر قاعات للسينما في المملكة مع فوكس مما قدم تجربة مميزة لأكثر من 10 مليون زائر سنوياً لواجهة الرياض وهو ما يساهم في رفع جودة الحياة في المملكة.

من جانبه، قال المهندس محمد آل عثمان المدير العام لشركة كادن “أن التصميم المعماري ليس وسيلة التميز الوحيدة في المشاريع بل يضاف إلى ذلك القدرة على صناعة التجارب المتنوعة وتقديم الخدمات التي تجذب العملاء والزوار والسياح مما يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع النمو الاقتصادي والفرص التجارية”.