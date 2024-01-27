شرب القهوة على معدة خالية.. هل يضر بصحتك؟

فيما ذكرت المتخصصة في علم التغذية في مستشفى كليفلاند كلينيك، كورتني ديلبرا، للصحيفة، أن الكورتيزول يمكنه رفع مستويات السكر في الدم، وربما على المصابين بمرض السكري الراغبين في تناول قهوتهم، أن يدمجوا البروتين مع الكربوهيدرات في وجبتهم الصباحية، لموازنة مستويات السكر في الدم.