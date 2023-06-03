شرطة الحدود الشمالية تقبض على 3 أشخاص لاتخاذهم منزلًا تحت الإنشاء في محافظة العويقيلة وكرًا لترويج المخدرات

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قبضت شرطة منطقة الحدود الشمالية على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية ومواطنين في محافظة العويقيلة لاتخاذهم منزلًا تحت الإنشاء في محافظة العويقيلة وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.