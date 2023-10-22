شرطة الرياض تحبط ترويج 8 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لاتخاذه وحدة سكنية وكرًا لترويجه (8) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و(12,082) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الكوكايين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.