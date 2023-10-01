شرطة المخواة تقبض على مواطن لنقله وآخرَيْن 18 مخالفًا لنظام أمن الحدود في 3 مركبات

المناطق_واس

قبضت شرطة محافظة المخواة بمنطقة الباحة على مواطن لنقله وآخرين جارٍ القبض عليهما (18) مخالفًا لنظام أمن الحدود في (3) مركبات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.