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شرطة جازان تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لترويجه 21 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 15 يوليو 2023 - 4:38 مساءً

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قبضت شرطة منطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه (21) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

 

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 15 يوليو 2023 - 4:38 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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