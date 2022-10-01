“شرطة عسير” تباشر قضية إيذاء جسدي لطفل متوحد على يد وافدة تدَّعي أنها أخصائية

وأضافت: تواصلتُ مع تلك الوافدة التي طلبت وجود الطفل وحده أثناء جلساته في منزلها ثلاثة أيام في الأسبوع، بواقع أربع ساعات كل يوم، مقابل 1300 ريال، ووافقت على تقاضي 800 ريال بعد مداولات ومفاوضات.. إلا أنه في الجلسة السادسة حدث ما لم يكن في الحسبان، وتحديدًا عند الساعة السادسة مساء، وبعد ثلاث ساعات من وصول ابني، فوجئت باتصال من الوافدة تخبرني فيه بأن ابني يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة؛ ويحتاج إلى علاج، والخلود للنوم.