شرطة محافظة العارضة بمنطقة جازان تقبض على 4 أشخاص لترويجهم 43 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

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قبضت شرطة محافظة العارضة بمركز الضبط الأمني بالخطوة في منطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية ومواطن ومواطنة لترويجهم (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.