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شرطة محافظة جدة تقبض على مقيم لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 29 مايو 2023 - 1:09 مساءً

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قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية البرماوية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 29 مايو 2023 - 1:09 مساءً
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shimaa mohamed

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