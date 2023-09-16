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شرطة محافظة جدة تقبض على 3 أشخاص لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر

16 سبتمبر 2023 - 6:02 مساءً

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قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

 

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

16 سبتمبر 2023 - 6:02 مساءً
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