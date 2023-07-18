شرطة محافظة صبيا تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيمين لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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قبضت شرطة محافظة صبيا بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية اليمنية، اتخذوا منزلهم في أحد الأحياء الشعبية وكرًا لترويج (7,290) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً بأن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.