شرطة محافظة وادي الدواسر تقبض على 6 أشخاص لترويجهم مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم الطبي

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قبضت شرطة محافظة وادي الدواسر على (6) مواطنينن لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية،و جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.