شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية تقبض على شخصين لترويجهما المخدرات

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قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية المصرية ومواطن لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.