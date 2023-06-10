شرطة مركز العرين بمنطقة عسير تقبض على 3 مروجين

المناطق_واس

قبضت شرطة مركز العرين بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطن لترويجهم مادة الإميفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية ومبالغ مالية.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.