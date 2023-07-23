شرطة منطقة الجوف تقبض على شخص بمدينة سكاكا لترويجه المخدرات

المناطق_الجوف

قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمدينة سكاكا لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.