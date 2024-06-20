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شرطة منطقة الجوف تقبض على مواطن بمحافظة القريات اتخذ من منزله وكراً لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين

20 يونيو 2024 - 11:01 مساءً

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قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمحافظة القريات اتخذ من منزله وكراً لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته سلاح أبيض وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

 

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

20 يونيو 2024 - 11:01 مساءً
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