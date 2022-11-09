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شرطة منطقة القصيم تضبط مخالفين لنظام البيئة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 نوفمبر 2022 - 12:36 مساءً

المناطق_القصيم

ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما (105) أمتار مكعبة من الحطب المحلي المعروض للبيع، والمخزن لأغراض تجارية، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 نوفمبر 2022 - 12:36 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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