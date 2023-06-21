شرطة منطقة القصيم تقبض على مروج مواد مخدرة بحوزته أسلحة نارية

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قبضت شرطة منطقة القصيـم علـى مواطن اتخذ منزلًا وكرًا لترويج (5,812) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بمحافظة الأسياح، وضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء، وذخيرة حية، ومنظار، ومبالغ مالية، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.