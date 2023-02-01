شركات ألمانية تسعى وراء موظفي مايكروسوفت وميتا

المناطق_متابعات

“ينهون خدماتهم ونحن نوظفهم لدينا عدة مئات من المناصب المتاحة في الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين”.. هكذا قال راينر تسوجيهير، رئيس قسم الموارد البشرية في‭‭‭ ‬‬‬كارياد، وهي شركة برمجيات تابعة لصانع السيارات فولكسفاجن.

توظيف أفضل المواهب

وترى الشركات الألمانية إلى تسريح الآلاف من العاملين في وادي السيليكون فرصة لتوظيف أفضل المواهب في ظل ما تواجهه من شح في سوق العمل ونقص العمالة من ذوي المهارات الأساسية في هندسة البرمجيات، حسب “sawtbeirut”.

دعوة للعمل في ألمانيا

ووجهت جوديث جيرلاخ وزيرة الرقمنة في بافاريا، المنطقة الأكثر ثراء في ألمانيا، رسالة إلى من تم تسريحهم في الآونة الأخيرة عبر “لينكد إن” قائلة: “أود أن أدعوكم بحرارة للانتقال إلى بافاريا”.

مخاوف من البيروقراطية

من ناحية أخرى، قالت ديانا ستوليرو، من شركة لينديس الناشئة، في برلين: “تعوق البيروقراطية في ألمانيا بشدة معظم العمال المؤهلين تأهيلا عاليا… وخصوصا إذا كانوا لا يتحدثون الألمانية”.