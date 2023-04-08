شركة أدوية تكشف موعد توفير لقاح لعلاج السرطان

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أعلن خبراء في شركة «موديرنا» للأدوية، أنهم واثقون من أن لقاحا لعلاج السرطان، سيكون جاهزا بحلول عام 2030.

ونقلت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية عن كبير المسؤولين الطبيين في شركة «موديرنا»، الدكتور بول بيرتون، قوله إنه يعتقد أن لقاحا يستهدف أنواعا مختلفة من الأورام الخبيثة، سيكون جاهزا مع نهاية العقد الحالي.

وأضاف بيرتون: «سيكون لدينا هذا اللقاح الفعال للغاية، وسوف ينقذ الملايين من الأرواح».

وأوضح أنه «يمكن تغطية التهابات الجهاز التنفسي المتعددة بحقنة واحدة، ما يسمح بحماية الأشخاص المعرضين للخطر من فايروس كوفيد والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي».

وأضاف: «ستكون لدينا علاجات تعتمد على تقنيات الحمض النووي الريبوزي المرسال للأمراض النادرة التي لم يكن من الممكن التغلب عليها سابقا. أعتقد أنه بعد 10 سنوات من الآن، سنقترب من عالم يمكنك فيه تحديد السبب الجيني للمرض، وما علينا وقتها سوى إصلاح ذلك باستخدام التكنولوجيا القائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال».