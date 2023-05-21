شركة أمريكية تزن المسافرين قبل صعودهم للطائرة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشركة طيران أمريكية تطلب من مسافرة سمينة الصعود على ميزان الأمتعة؛ للتأكد من وزنها، ومن ثم اتخاذ قرار بالسماح لها بالصعود إلى الطائرة أو منعها من ذلك.

حادثة غريبة

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، أثارت الحادثة الغريبة، استهجان المسافرين المتواجدين في المكان، وهو ما دفع أحدهم إلى تصوير الواقعة عبر مقطع فيديو قصير ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أثارت الواقعة استهجانًا واسعًا في أوساط المسافرين وكذلك المتابعين الذين شاهدوا مقطع الفيديو أو قرأوا عنه على الإنترنت، حيث لم يسبق أن اشترطت شركة طيران وزنًا محددًا للمسافر، أو منعت البدناء من السفر أو الصعود على متن الرحلات الجوية.

وأثار الفيديو العديد من الانتقادات حول العالم، حيث شاهد الفيديو على “تيك توك” أكثر من 1.6 مليون شخص، وعبر المتابعون عن انزعاجهم بالنيابة عن السيدة من هذا الموقف الذي وصفه البعض “بالمهين”.

خرجت عن السيطرة

وعلق أحد الأشخاص قائلًا: “يبدو أن المطارات خرجت عن السيطرة فعلًا”، بينما قال آخر: “هذا مهين للغاية يا إلهي ما هذا”.

وقال أحد المتابعين: إنه “أمر غير قانوني” لشركات الطيران، في إشارة إلى قيام الشركة بأخذ أوزان الركاب الأفراد، فيما قال آخر: “كنتُ مسافرًا إلى الولايات المتحدة من الفلبين وتم أخذ وزني.. لم أشعر أبدًا بالحرج من ذلك”.