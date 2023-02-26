شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ..إليك رابط التقديم

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: