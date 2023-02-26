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شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ..إليك رابط التقديم

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 26 فبراير 2023 - 1:27 مساءً

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. عامل تشغيل HDPE.
  2. الضابط الرابع ، وظيفة مناولة المستودعات.
  3. المهندس الثالث ، وظيفة سلامة العمليات.
  4. وظيفة مراقب المخزون.
  5. متخصص ، وظيفة ذكاء الأعمال.
  6. وظيفة مهندس تقدير التكلفة (ج).
  7. أخصائي ، وظيفة عملية PDH.
  8. المشرف ، وظيفة السلامة.
  9. وظيفة مهندس سلامة العملية الأب.
  10. الاختصاصي الثاني ، وظيفة السلامة.
  11. مهندس مشروع ، وظيفة كهربائية.
  12. الاختصاصي الثالث ، وظيفة مدير شبكة OT.
  13. المهندس الثاني ، وظيفة الإنتاج.
  14. المهندس الثالث ، الوظيفة الفنية.
  15. المشغل الثالث ، وظيفة حقن RNP.
  16. رئيس قسم التوظيف والتدريب.
  17. المنسق الرابع ، طلب وظيفة المعالج.
  18. مشرف ، وظيفة التجميع الجاف وردية 3.
  19. المهندس الثاني ، وظيفة بيئية.
  20. مشرف ، مهمة مراقبة المشروع.
  21. المنسق الخامس ، وظيفة المبيعات.
  22. مهندس أول ، وظيفة ميكانيكية.
  23. عامل تشغيل ، وظيفة PDH.
  24. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 26 فبراير 2023 - 1:27 مساءً
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