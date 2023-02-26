شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ..إليك رابط التقديم

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- عامل تشغيل HDPE.
- الضابط الرابع ، وظيفة مناولة المستودعات.
- المهندس الثالث ، وظيفة سلامة العمليات.
- وظيفة مراقب المخزون.
- متخصص ، وظيفة ذكاء الأعمال.
- وظيفة مهندس تقدير التكلفة (ج).
- أخصائي ، وظيفة عملية PDH.
- المشرف ، وظيفة السلامة.
- وظيفة مهندس سلامة العملية الأب.
- الاختصاصي الثاني ، وظيفة السلامة.
- مهندس مشروع ، وظيفة كهربائية.
- الاختصاصي الثالث ، وظيفة مدير شبكة OT.
- المهندس الثاني ، وظيفة الإنتاج.
- المهندس الثالث ، الوظيفة الفنية.
- المشغل الثالث ، وظيفة حقن RNP.
- رئيس قسم التوظيف والتدريب.
- المنسق الرابع ، طلب وظيفة المعالج.
- مشرف ، وظيفة التجميع الجاف وردية 3.
- المهندس الثاني ، وظيفة بيئية.
- مشرف ، مهمة مراقبة المشروع.
- المنسق الخامس ، وظيفة المبيعات.
- مهندس أول ، وظيفة ميكانيكية.
- عامل تشغيل ، وظيفة PDH.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).