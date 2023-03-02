شركة الحفر العربية تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات والفروع

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أعلنت شركة الحفر العربية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين؛ في عددٍ من التخصصات.
المسميات الوظيفية:
- كهربائي.
- ميكانيكي.
- مشغل مانليفت.
- فني A/c.
- مدير العمليات.
- ضابط سلامة.
- أخصائي مشتريات.
- اختصاصي الشؤون القانونية.
- اخصائي تطبيقات الأعمال الثاني.
- مهندس مشروع.
- مهندس معدادت التحكم في الآبار.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).