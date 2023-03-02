شركة الحفر العربية تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات والفروع

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أعلنت شركة الحفر العربية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين؛ في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن العمل سيكون متاحاً بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: