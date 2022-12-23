أبرز الموادالرياضة

شركة الرياضة السعودية تعلن عن تعيين السيد كريستيان بيير رئيساً تنفيذياً خلفاً للرئيس السابق عبدالعزيز باعشن

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 ديسمبر 2022 - 2:25 مساءً

المناطق-صقر الغامدي:

أعلنت شركة الرياضة السعودية عن تعيين السيد، كريستيان بيير رئيساً، تنفيذياً جديداً للشركة خلفاً للأستاذ
عبدالعزيز باعشن الذي أصبح حالياً رئيساً للجنة الأولمبية السعودية.

ويعتبر السيد  كريستيان بيير ، أحد الخبرات الدولية في المجال التليفزيوني، وكان مستشاراً لوزارة الرياضة عند بداية تأسيس قنوات SSC وتولى خلالها إدارة العمليات حتى أصبح الآن رئيساً تنفيذياً.

وتقدمت الشركة أيضاً بالشكر والتقدير للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ  عبدالعزيز باعشن، على كافة جهوده الكبيرة أثناء توليه مهامه خلال السنتين السابقتين علماً بإنه سيحتفظ بعضويته في مجلس الإدارة.

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 ديسمبر 2022 - 2:25 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى