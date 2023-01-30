شركة العلا للتطوير تُطلق عملياتها التشغيلية لدعم وتطوير العلا

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أطلقت شركة العلا للتطوير، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عملياتها التشغيلية لدعم وتطوير العلا، وذلك من خلال التطوير العقاري وإدارة الأصول وفق إستراتيجية استثمارية طويلة المدى، حيث ستوفر الشركة فرص عمل، وفرصاً للشركات والمجتمعات المحلية مع الحفاظ على واحد من أكبر وأقدم المواقع الثقافية في العالم.

وتتماشى إستراتيجية الشركة مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، التي تسهم في توفير أثر اقتصادي شامل يعزز نمو الناتج المحلي وازدهار القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً كوجهة سياحية وثقافية رائدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وتسهم شركة العلا للتطوير في تحويل المدينة التاريخية إلى وجهة سياحية عالمية، وستدعم تطوير وتشغيل محفظة عالمية من البنى التحتية من أصول الضيافة والأصول السكنية والتجزئة والتجارية والصناعية.

وتشمل المشاريع المخطط لها أكثر من 7,500 وحدة فندقية، و5,000 وحدة سكنية، وتجمّع للموظفين يضم أكثر من 1,000 وحدة، ووحدات صناعية، وبنية تحتية مساندة، وغيرها، وستعمل شركة العلا للتطوير مع خبراء محليين ودوليين في الهندسة المعمارية، والبناء، والتصميم، والحفاظ على التراث، وذلك من أجل إحداث تحوّل مستدام في العلا، تماشيًا مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.