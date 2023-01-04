شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو» تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة مجالات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

رئيس استمرارية الأعمال:

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

سنوات الخبرة: 7 سنوات على الأقل لتقديم الخبرات ذات الصلة.

شريك أعمال الموارد البشرية:

المؤهلات والخبرات:

إجازة في القانون

خبرة لا تقل عن 1-3 سنوات

محامي مؤهل – جمعية القانون / مكتب العمل زائد

مهارات شخصية قوية للتعاون الفعال مع المديرين والموظفين (مفاوض قوي)

معرفة القوانين التي تنطبق على نقل الشحن و / أو الخدمات اللوجستية ميزة إضافية

يجب أن تكون ذاتية القيادة ، وواسعة الحيلة ، والنتائج ، وموجهة نحو المواعيد النهائية ، ولديها كفاءة عالية في تعدد المهام

قادر على العمل في بيئة أعمال سريعة الإيقاع ومتغيرة

طريقة التقديم: