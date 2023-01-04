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شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو» تعلن عن وظائف شاغرة

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 4 يناير 2023 - 4:18 صباحًا

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة مجالات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

رئيس استمرارية الأعمال:

المؤهلات والخبرات:

  • المؤهلات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • سنوات الخبرة: 7 سنوات على الأقل لتقديم الخبرات ذات الصلة.
  • شريك أعمال الموارد البشرية:

المؤهلات والخبرات:

  •  إجازة في القانون
  •  خبرة لا تقل عن 1-3 سنوات
  •  محامي مؤهل – جمعية القانون / مكتب العمل زائد
  •  مهارات شخصية قوية للتعاون الفعال مع المديرين والموظفين (مفاوض قوي)
  •  معرفة القوانين التي تنطبق على نقل الشحن و / أو الخدمات اللوجستية ميزة إضافية
  •  يجب أن تكون ذاتية القيادة ، وواسعة الحيلة ، والنتائج ، وموجهة نحو المواعيد النهائية ، ولديها كفاءة عالية في تعدد المهام
  •  قادر على العمل في بيئة أعمال سريعة الإيقاع ومتغيرة

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع لينكدإن للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 3 يناير 2023م.وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 4 يناير 2023 - 4:18 صباحًا
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